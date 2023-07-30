Еще несколько месяцев назад я сказал: если по Эрнандесу поступит предложение, то следует применить давнюю поговорку Райнера Кальмунда (культового директора Байера – прим. Футбол 24 ): "Поставьте печать на его задницу и немедленно избавьтесь!".

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Эрнандес не проявил ни благодарности, ни характера. Если бы он хотел служить Баварии, то смиренно подписал новый контракт после последних четырех лет со всеми проблемами на поле и за его пределами. Для меня Эрнандес – яркий пример отсутствия характера", – заявил Маттеус в комментарии Bild.

Напомним, Бавария платила Атлетико за француза 80 млн евро, что до сих пор остается рекордным приобретением клуба. Чемпион мира 2018 года постоянно получал тяжелые травмы, да еще имел судебные дела из-за давней драки с женой. На ЧМ-2022 Эрнандес порвал "кресты" и пропустил всю вторую половину клубного сезона, но Бавария была готова предложить ему новый контракт. Защитник кормил руководство клуба обещаниями, а затем внезапно попросил отпустить его в ПСЖ. Мюнхенцы получили около 50 млн евро компенсации.

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