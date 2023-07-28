Аль-Наср согласился приобрести у Баварии нападающего Садио Мане за 40 млн евро.

Бавария и Аль-Наср согласовали трансфер форварда Садио Мане за 40 млн евро. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что мюнхенцы приняли устное предложение Аль-Насра после вчерашних переговоров.

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Согласно информации журналиста Джеймса Бенджа, в новом клубе Мане будет зарабатывать 40 млн евро в год. Он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Мане провёл за Баварию 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 7 мячей и оформил 5 ассистов.

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