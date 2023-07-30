"Ще кілька місяців тому я сказав: якщо щодо Ернандеса надійде пропозиція, то слід застосувати давню приказку Райнера Кальмунда (культового директора Байєра – прим. Футбол 24): "Поставте печатку на його дупу і негайно здихайтеся!".

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Ернандес не виявив ні вдячності, ні характеру. Якби він справді хотів служити Баварії, то смиренно підписав новий контракт після останніх чотирьох років з усіма проблемами на полі та за його межами. Для мене Ернандес – яскравий приклад відсутності характеру", – заявив Маттеус в коментарі Bild.

Нагадаємо, Баварія платила Атлетіко за француза 80 млн євро, що досі залишається рекордним придбанням клубу. Чемпіон світу 2018 року постійно отримував важкі травми, та ще й мав судові справи через давню бійку з дружиною. На ЧС-2022 Ернандес порвав "хрести" і пропустив всю другу половину клубного сезону, але Баварія була готова запропонувати йому новий контракт. Захисник годував керівництво клубу обіцянками, а потім раптово попросив відпустити його в ПСЖ. Мюнхенці отримали близько 50 млн євро компенсації.

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