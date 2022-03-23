Бывшего капитана Шахтера и сборной Украины Анатолия Тимощука все больше презирают в Украине.

Теперь Тимощуку досталось от украинского военного, показательно ставшего ногами на футболку Анатолия времен выступления в Шахтере.

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"Эх Тимоха, Тимоха... Был Тимощук, а стал залупщук", – отметил голос за кадром.

Напомним, Тимощук по-прежнему остается работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией. УАФ уже аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий – в частности, трофеев в Шахтере.

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