Колишнього капітана Шахтаря та збірної України Анатолія Тимощука все більше зневажають в Україні.

Тепер Тимощуку дісталось від українського військового, який показово став ногами на футболку Анатолія часів виступу в Шахтарі.

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"Ех Тімоха, Тімоха... Був Тимощук, а став залупщук", – зазначив голос за кадром.

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.

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