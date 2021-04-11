Нападающий Миная Артем Милевский и его агент Александр Панков нашли виновного в появлении слухов относительно будущего ухода экс-звезды Динамо из клуба.

В своем видео в Instagram Милевский обратился к спортивному директору Руха Игорю Дедишину, который якобы и стал тем, кто распространил информацию об уходе Артема из Миная в ближайшее трансферное окно.

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Нападающий, вместе со своим агентом, достаточно творчески подошли к этому и подготовили небольшой стишок. В нем они не только опровергли слухи, но и напомнили, что Дедишину следует комментировать выступления своего клуба.

Напомним, Милевский перешел в Минай в январе 2021 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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