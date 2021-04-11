Нападник Миная Артем Мілевський та його агент Олександр Панков знайшли винного у появі чуток стосовно майбутнього відходу екс-зірки Динамо з клубу.

У своєму відео в Instagram Мілевський звернувся до спортивного директора Руху Ігоря Дедишина, який начебто і став тим, хто поширив інформацію про відхід Артема з Миная у найближче трансферне вікно.

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Нападник, разом зі своїм агентом, досить творчо підійшли до цього та підготували невеликий віршик. В ньому вони не тільки спростували чутки, але й нагадали, що Дедишину слід коментувати виступи свого клубу.

Нагадаємо, Мілевський перейшов у Минай у січні 2021 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів в УПЛ 5 матчів, результативними діями не відзначався.

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