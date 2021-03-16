Экс-наставник Волыни Виталий Кварцяный рассказал о своем отношении к Мирче Луческу, который в 75 лет и в дальнейшем работает.

"Я удивлен его активностью, работоспособностью. Он показал, что старый конь борозду не испортит. И, вопреки пословице, глубоко пашет. Хотел бы через интервью попросить болельщиков Динамо не мешать работать Луческу, ведь он выполняет колоссальный объем работы.

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Он хочет привить что-то новое, развивать украинских футболистов. Он глобально не проводил селекционной работы, а наоборот – взялся работать с молодежью, чтобы они развивались, создавали конкуренцию. Он – румын, который развивает украинский футбол. Я хочу пожелать ему удачи", – сказал Кварцяный в интервью Профутбол Digital.

К слову, на команду Луческу уже в четверг ожидает ответный матч против Вильярреала в 1/8 финала Лиги Европы. Первое противостояние завершилось победой испанцев 2:0.

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