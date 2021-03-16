Екс-наставник Волині Віталій Кварцяний розповів про своє ставлення до Мірчі Луческу, який у 75 років і надалі працює.

"Я здивований його активністю, працездатністю. Він показав, що старий кінь борозну не зіпсує. І, всупереч прислів'ю, глибоко оре. Хотів би через інтерв'ю попросити вболівальників Динамо не заважати працювати Луческу, адже він виконує колосальний обсяг роботи.

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Він хоче прищепити щось нове, розвивати українських футболістів. Він глобально не проводив селекційної роботи, а навпаки – взявся працювати з молоддю, щоб вони розвивались, створювали конкуренцію. Він – румун, який розвиває український футбол. Я хочу побажати йому успіху", – сказав Кварцяний в інтерв'ю Профутбол Digital.

До слова, на команду Луческу вже в четвер очікує матч-відповідь проти Вільяреала в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перше протистояння завершилось перемогою іспанців 2:0.

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