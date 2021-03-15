"Мне кажется, что-то с бразильцами не то в Шахтере. Они перестали прогрессировать, где-то успокоились и ждут, когда их куда-то пригласят. В международных встречах они иначе действуют. Но нужно знать, что происходит внутри коллектива, потому что класс игроков не пропал. А неудачная полоса бывает у каждой команды.

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Что касается тактики, то все уже привыкли к Шахтеру. Они постоянно хотят завести мяч в ворота. Мне кажется, им не хватает габаритного форварда, чтобы забивал головой после подач. Мораесу и Фернандо тяжело пробить в штрафной, если соперник всей командой обороняется.

У Шахтера должны быть разные варианты атаки", – отметил Виталий Кварцяный в эфире ПроФутбол Digital.

К слову, в прошлом туре УПЛ донецкий Шахтер разгромил черниговскую Десну со счетом 4:0.

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