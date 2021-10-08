Футбольный агент Олег Авдыш рассказал, что бывший форвард сборной Англии Даниэль Старридж имеет вариант с продолжением карьеры в Украине.

"Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Даниэля Старриджа.

Старридж перебрался в чемпионат Австралии

Причем это не Динамо и Шахтер. Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать", – рассказал Авдыш в интервью meta-ratings.

К слову, сейчас англичанин выступает за австралийский Перт Глори. В свое время Старридж успел поиграть за Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль. Также игрок провел 26 матчей в национальную команду.

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