Старридж мог оказаться в чемпионате Украины прошлым летом – агент прогнозирует трансфер англичанина уже этой зимой
Футбольный агент Олег Авдыш рассказал, что бывший форвард сборной Англии Даниэль Старридж имеет вариант с продолжением карьеры в Украине.
"Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Даниэля Старриджа.
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Причем это не Динамо и Шахтер. Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать", – рассказал Авдыш в интервью meta-ratings.
К слову, сейчас англичанин выступает за австралийский Перт Глори. В свое время Старридж успел поиграть за Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль. Также игрок провел 26 матчей в национальную команду.
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