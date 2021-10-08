"Можу дати інсайд, який не відбувся в це трансферне вікно. Один український клуб міг підписати Даніеля Старріджа.

Старрідж перебрався до чемпіонату Австралії

Причому це не Динамо і Шахтар. Взимку цей клуб знову буде намагатися його підписати", – розповів Авдиш у інтерв'ю meta-ratings.

До слова, наразі англієць виступає за австралійський Перт Глорі. Свого часу Старрідж встиг пограти за Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль. Також гравець провів 26 матчів на національну команду.

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