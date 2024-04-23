"Кулес" рассчитывали летом избавиться от 23-летнего американца, поскольку он не смог зарекомендовать себя в команде и не убедил Хави.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в контракте между Барселоной и ПСВ есть пункт о выкупе Сержиньо Деста за 10 миллионов евро. Нидерландцы хотели бы оставить защитника в своей команде, но он получил травму колена и выбыл вероятно на девять месяцев.

Учитывая тяжелую травму и длительность восстановления, физические проблемы Деста могут помешать тому, что Барселона сможет выручить за защитника средства, которые бы улучшили финансовое положение "кулес".

Сержиньо Дест был одним из важных игроков ПСВ в текущем сезоне. В общем американец сыграл в 37 матчах во всех турнирах. В его активе два гола и семь результативных передач.

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