Український форвард Микола Кухаревич цього літа перейшов з Труа до Суонсі. Віктор Вацко розповів про фінансові аспекти угоди.

Нещодавно український форвард Микола Кухаревич став гравцем клубу Суонсі, що виступає в Чемпіоншипі.

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Український журналіст Віктор Вацко розкрив деталі трансферу вихованця львівського Руха з Труа до Суонсі.

За його інформацією, команда Чемпіоншипу заплатила за 22-річного українця понад 2 мільйони євро. Валлійський клуб дуже розраховує на новачка та бачить в ньому велику перспективу.

Нагадаємо, Кухаревич підписав контракт зі Суонсі за схемою 3+1. Попередню кампанію валлійські "лебеді" завершили на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

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