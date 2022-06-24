Стал известен календарь благотворительного турне Динамо в рамках сбора в Швейцарии, сообщает Alpscup.com.

Динамо отправилось на предсезонный сбор в Швейцарию

Фестиваль футбола в Альпах откроется в воскресенье, 26 июня, под лозунгом "Играй за мир / Останови войну!". Первым соперником киевлян станет местный Ивердон-Спорт.

Календарь товарищеских матчей Динамо в рамках "Alps Cup-2022" в Швейцарии выглядит следующим образом:

26 июня – Динамо – Ивердон-Спорт

29 июня – Динамо – Лозанна Спорт

2 июля – Динамо – Сьон

5 июля – Динамо – Янг Бойз

9 июля – Динамо – Люцерн

Напомним, 12 июля киевляне сыграют два поединка с Лионом, а 30 июля встретятся с Тулузой. В промежутке между этими поединками киевляне сразятся с Фенербахче за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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