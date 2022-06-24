В пятницу, 24 июня, Динамо на самолете отправилось в Швейцарию, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо проведет еще один спарринг с представителем Лиги 1 – матч состоится во Франции

Утром в день вылета киевляне провели тренировку на олимпийской базе в Снагове. А уже в субботу команда приступит к кропотливой работе в стране часов и сыра. Динамовцы будут жить и тренироваться в Ивердон-ле-Бене. Именно здесь пройдет первый контрольный матч киевлян – с местным клубом Ивердон-Спорт в воскресенье, 26 июня.

В планах Динамо также спарринг с Лозанной Спорт 29 июня, две товарищеские игры с Лионом 12 июля и поединок против Тулузы 30 июля. В промежутке между этими поединками киевляне сразятся с Фенербахче за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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