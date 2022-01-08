Как известно, Динамо во время подготовки к весенней части сезона проведет два сбора. Первый, в Испании (в провинции Аликанте), продлится с 17 по 27 января. На нем киевляне проведут пять контрольных поединков.

Черноморец продолжит сотрудничество с Динамо насчет арендованных игроков, – СМИ

Второй сбор пройдет в Турции. В настоящее время известны уже два спарринг-партнера подопечных Мирчи Луческу. 10 февраля "бело-синие" сыграют с Широки Бриег из Боснии и Герцеговины (5-е место местного первенства), сообщает пресс-служба боснийского клуба. А 21 февраля киевляне сойдутся с лидером чемпионата Латвии – РФШ. Полный список соперников будет опубликован после окончательного согласования и утверждения.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Шахтера на 2 очка.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі