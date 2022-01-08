"Біло-сині"готуються до початку зимових зборів – ще одним опонентом киян стане боснійський Широки Брієг.

Як відомо, Динамо під час підготовки до весняної частини сезону проведе два збори. Перший, в Іспанії (у провінції Аліканте), триватиме з 17 по 27 січня. На ньому кияни проведуть 5 контрольних поєдинків.

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Другий збір відбуватиметься у Туреччині. Наразі відомі вже два спаринг-партнери підопічних Мірчі Луческу. 10 лютого "біло-сині" зіграють з Широки Брієг з Боснії і Герцеговини (5-та сходинка місцевої першості), повідомляє прес-служба боснійського клубу. А 21 лютого кияни зійдуться з лідером чемпіонату Латвії – РФШ. Повний список суперників буде опублікований після остаточного узгодження та затвердження.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 очки.

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