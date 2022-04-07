Глава Ирпенского городского совета Олег Белорус рассказал о последствиях нападения россиян на украинские земли. К изуродованным объектам инфраструктуры добавился местный стадион.

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"Я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать "прилетов" и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим уродам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занимались спортом столько детей... Просто слезы на глазах", – отметил Белорус в комментарии ITV.

Напомним, длится 43-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

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