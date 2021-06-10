"Передается недвижимое и движимое имущество, которое учитывается на балансе и закреплено на праве хозяйственного ведения за КП "Областной спортивный комплекс Металлист", а также коммунальное предприятие. Имущество должно использоваться по целевому назначению и не может быть отчуждено в частную собственность", – говорится в сообщении на сайте Харьковского облсовета.

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"Моя позиция осталась неизменной, и я полностью поддерживаю это решение. Мы все помним те времена, когда стадион Металлист был настоящей жемчужиной Харькова, когда вся область болела за любимую команду и гордилась ее успехами.

Уверен, теперь есть все шансы возродить былую славу спортивного символа города. Объединиться вокруг этого нужного и достойного дела – правильный шаг. Только так сможем вернуть региона большой футбол", – отметил глава Харьковского областного совета Артур Товмасян.

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