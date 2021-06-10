В течение недели должны начаться работы по восстановлению полей академии Металлиста, информирует УНН.

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Планируется провести полную замену газона, установить новую систему освещения, новую систему камер наблюдения и другое вспомогательное оборудование. Кроме этого, будет отремонтировано и основное академии. На всю реконструкцию Ярославский вложит 53 млн грн.

"На всех объектах обваливаются стены, разрушены полы, потолки, кровля. Людей, которые там хозяйничали, профессионалами никак не назовешь. Сегодня однозначно потребуются большие капиталовложения, чтобы все это привести в порядок", – отметил архитектор Сергей Евель, который занимался реконструкцией спорткомплекса Металлист перед Евро-2012.

Напомним, Металлист будут реанимировать на базе Металла, который досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу.

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