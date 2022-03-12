Дом черниговской Десны совсем скоро может стать горами обломков.

Вход на стадион им. Гагарина / Newvv.net

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко поделился видео разрушений стадиона им. Гагарина.

"Пусть хоть все стадионы будут разбомблены...": голкипер Десны – об уничтоженной арене в Чернигове и шоковом состоянии

Полностью уничтожены одна трибуна, вход и админздание. Недалеко от арены осталась огромная яма после снаряда. Стадион Десны уже в третий раз попал под обстрел российских оккупантов.

Напомним, УПЛ должна была начинать вторую часть сезона 25 февраля, однако днем ранее путинские войска нагло ворвались на территорию Украины.

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