Мораес намекнул на уход из Шахтера

Форвард Шахтера Жуниор Мораес посетил клубную базу Сантоса и намекнул на возвращение в Бразилию.

"Я играю со своими друзьями из Шахтера, мне очень весело с ними. Сантос – самая известная команда в мире, откуда вышли в свет король футбола Пеле и многие другие звезды.

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Очень скучаю за Бразилией, я был очень молод, когда уехал отсюда. С тех пор многое изменилось. Возникает вопрос, как это будет снова – сыграть за Сантос. Я всегда болею за эту команду", – сказал Мораес в комментарии официальному сайту бразильского клуба.

Отметим, что натурализованный бразилец выступал за Сантос в период с 2006 по 2009 годы. Контракт 32-летнего нападающего с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

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