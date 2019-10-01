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Срна: У меня было три предложения из Италии перед возвращением в Шахтер

08:28 0 Читати українською
Срна: У меня было три предложения из Италии перед возвращением в Шахтер
Дарио Срна / ФК Кальяри

Тренер Шахтера Дарио Срна признался, что имел возможность продолжить работу в Серии А.

"Мой уход из Серии А решился за один день. Прошлым летом я вел с Кальяри переговоры о новом контракте и не мог достичь договоренности. А потом поступил звонок от президента Шахтера.

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Я принял решение вернуться в Шахтер, ведь это мой клуб, моя жизнь. Хотел помочь новому главному тренеру своим опытом. Я счастлив. У меня было много предложений, три из Италии, но я не буду называть клубы", – цитирует Срну TMW.

Напомним, летом 37-летний хорват присоединился к донецкому клубу в статусе помощника главного тренера Луиша Каштру.

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