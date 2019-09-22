"Шахтер не выиграет Лигу чемпионов без Донбасс Арены", – Срна сделал громкое заявление

Тренер Шахтера Дарио Срна поздравил президента клуба Рината Ахметова с 53-летием.

"Знаю, что у президента есть две мечты: вернуться на родину и выиграть Лигу чемпионов. Без Донбасса, без Донецка, без Донбасс-Арены мы не выиграем Лигу чемпионов.

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Поэтому нам нужна только одна мечта – чтобы наступил мир в Донбассе. Поэтому желаю ему, чтобы наступил мир в Донбассе, чтобы скоро вернулись домой", – сказал Срна программе Футбол NEWS.

Хорват выступал в составе Шахтера с 2003 по 2018 годы, а сейчас работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

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