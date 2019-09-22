toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

"Шахтер не выиграет Лигу чемпионов без Донбасс Арены", – Срна сделал громкое заявление

06:30 158 Читати українською
"Шахтер не выиграет Лигу чемпионов без Донбасс Арены", – Срна сделал громкое заявление
Дарио Срна / ФК Шахтер

Тренер Шахтера Дарио Срна поздравил президента клуба Рината Ахметова с 53-летием.

"Знаю, что у президента есть две мечты: вернуться на родину и выиграть Лигу чемпионов. Без Донбасса, без Донецка, без Донбасс-Арены мы не выиграем Лигу чемпионов.

"Шахтер потеряет очки с Десной", – смелый прогноз Цыганыка

Поэтому нам нужна только одна мечта – чтобы наступил мир в Донбассе. Поэтому желаю ему, чтобы наступил мир в Донбассе, чтобы скоро вернулись домой", – сказал Срна программе Футбол NEWS.

Хорват выступал в составе Шахтера с 2003 по 2018 годы, а сейчас работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції

blog_ava
Роналду – о жесте в адрес фанатов Атлетико: Некоторые люди тупые и много болтают
00:10
131
Теги
Ринат Ахметов Донбасс Арена Дарио Срна Дарио Срна Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
59
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук