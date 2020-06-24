Срна прокомментировал назначение на новую должность в Шахтере

Футбольный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о своем назначении на новую должность в донецком клубе.

"Мотивация у меня всегда была. Одно то, что я 17 лет в клубе, уже о многом говорит. Как я не раз отмечал, Шахтер – это мой клуб и моя любовь. И я буду здесь столько, сколько буду нужен. Мое сердце всегда с Шахтером, а моя задача – развивать клуб и помогать команде, президенту, генеральному директору. Поэтому все, что от меня потребуется, я выполню.

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Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру, и благодарен ему за возможность помогать команде.

Я должен присутствовать на каждой тренировке, на каждом матче. Но многое в моих обязанностях изменится. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы Шахтер стал сильнее.

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Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны", – поделился Срна в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы, а в сезоне 2019/20 работал в тренерском штабе Луиша Каштру.

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