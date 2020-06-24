Срна прокоментував призначення на нову посаду в Шахтарі

Футбольний директор Шахтаря Даріо Срна розповів про своє призначення на нову посаду в донецькому клубі.

"Мотивація у мене завжди була. Одне те, що я 17 років в клубі, вже багато про що говорить. Як я не раз відзначав, Шахтар – це мій клуб і моя любов. І я буду тут стільки, скільки буду потрібний. Моє серце завжди з Шахтарем, а моє завдання – розвивати клуб і допомагати команді, президенту, генеральному директору. Тому все, що від мене вимагатиметься, я виконаю.

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Посада дуже серйозна. Найважливіше, що я буду на полі. Тому що я не людина офісу, а все життя був на футбольному полі. Люблю відчувати команду, відчувати тренера. За останній рік я багато чому навчився у містера Каштру, і вдячний йому за можливість допомагати команді.

Я повинен бути присутнім на кожному тренуванні, на кожному матчі. Але багато в моїх обов'язках зміниться. У нашому контракті багато пунктів, але я завжди буду поважати клуб і виконувати всі завдання, які переді мною стоять. Зроблю все, щоб Шахтар став сильнішим.

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Буду працювати для цього і робити все, щоб був дуже хороший результат і щоб наші вболівальники, президент і генеральний директор були задоволені", – поділився Срна в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки, а в сезоні 2019/20 працював у тренерському штабі Луїша Каштру.

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