Директор по футболу Шахтера Дарио Срна оценил силу донецкой команды в разное время и сравнил нынешних футболистов "горняков" с игроками десятилетней давности.

"Считаю, что в период с 2010 по 2012 год Шахтер был самым сильным. По качеству, индивидуально футболистами нынешний Шахтер не отстает от этого. Но тогда у Шахтера была своя база, стадион, болельщики.

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Каждый матч на Донбасс Арену приходило 35-40 тысяч человек. Сейчас – 2-3 тысячи. Это очень большая разница. Футболист растет, когда на него смотрят 35 тысяч болельщиков, когда есть давление, он ошибается, болельщики свистят. Тогда футболист растет, получает опыт.

Новое поколение украинцев и бразильцев во многом отличается от тех, с кем я играл 10-12 лет назад. Сейчас они больше профессионалы, чем раньше, быстрее адаптируются", – сказал Срна в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры Дарио был назначен на должность директора по футболу в Шахтере.

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