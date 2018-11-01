Срна: Хочу когда-то вернуться в Шахтер

Защитник Кальяри и экс-капитан Шахтера Дарио Срна рассказал о своем отношении к донецкому клубу.

"После 15 лет в одной команде, в одной футболке, сначала было трудно. Переехать в другую страну, в другой клуб – это непросто. Всю ситуацию, которая возникла, я тяжело переживал. Но я поговорил с президентом Шахтера, генеральным директором клуба, мистером Фонсекой и принял их решения профессионально.

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Я всегда буду любить Шахтер. Все, что я делал для Шахтера, было от души и сердца. Я люблю и уважаю этот клуб, всех людей, которые работают в нем, болельщиков. Мы разошлись в хороших отношениях. В один прекрасный день я хочу вернуться в Шахтер, ведь мое сердце там. Готов помочь клубу в любое время", – цитирует Срну издание football.ua.

Напомним, летом Срна покинул донецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт с Кальяри. Практически весь сезон 2017/18 хорват пропустил из-за дисквалификации за употребление допинга.