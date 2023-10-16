Журналист Игорь Бурбас прокомментировал решение руководства Шахтера уволить Патрика ван Леувена и замену наставника на Дарио Срну.

Шахтер официально уволил Патрика ван Леувена, заменив его на Дарио Срну, который будет исполняющим обязанности главного тренера "горняков".

Срна официально стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что решение уволить Патрика ван Леувена, как и его назначение, полностью принадлежит президенту Шахтера Ринату Ахметову. Гендиректор клуба Сергей Палкин, как и спортивный директор Дарио Срна, лишь вели переговоры по переходу ван Леувена из Зари.

Также отмечается, что Дарио Срна может стать полноценным наставником Шахтера, хотя пока его рассматривают временным тренером.

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