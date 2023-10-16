Журналіст Ігор Бурбас прокоментував рішення керівництва Шахтаря звільнити Патріка ван Леувена та заміну наставника на Даріо Срну.

Шахтар офіційно звільнив Патріка ван Леувена, замінивши його на Даріо Срну, який буде виконувачем обов'язків головного тренера "гірників".

Срна офіційно став виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря

Журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що рішення звільнити Патріка ван Леувена, як і його призначення, повністю належить президенту Шахтаря Рінату Ахметову. Гендиректор клубу Сергій Палкін, як і спортивний директор Даріо Срна, лише вели переговори щодо переходу ван Леувена із Зорі.

Також зазначається, що Даріо Срна може стати повноцінним наставником Шахтаря, хоча наразі його розглядають тимчасовим тренером.

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