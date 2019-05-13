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Срна: Я уважаю Динамо, и в киевском клубе об этом знают

13 мая 18:14 244 Читати українською
Срна: Я уважаю Динамо, и в киевском клубе об этом знают
Дарио Срна / фото из соцсетей

Бывший футболист Шахтера Дарио Срна в эфире "Вацко Live" рассказал об отношении к киевскому Динамо.

"Что было бы в Италии, если бы я спел эту песню? Ничего, то же самое, что и в Украине. Я бы извинился, и тоже освистывали бы болельщики Милана, Ювентуса или другой команды. И все.

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Просто я это делал непублично, понимаете? Снял кто-то из наших и опубликовал случайно, не хотели ничего плохого сделать. Так получилось.

Я после этого извинился публично: и перед президентом Динамо, и перед футболистами, и перед болельщиками. Это не значит, что я не уважаю Динамо. Я Динамо уважаю, и они об этом знают. Кто хочет знать – знает.

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Я не против Динамо – я хочу видеть сильное Динамо. Даже как болельщик Шахтера. Потому что чемпионат будет сильнее. Я хочу видеть сильный Днепр, Металлист, Черноморец", – сказал Срна в эфире YouTube-программы "Легионер".

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