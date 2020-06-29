Срна имеет возможность уволить Каштру с поста наставника Шахтера – хорват является ассистентом португальца

Наставник Шахтера философски прокомментировал новую должность своего ассистента. Как известно, Дарио Срна стал директором Шахтера по футболу.

"Срна остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменятся во время тренировок. Но добавилось немало новой работы за пределами поля. Когда-то Срна станет тренером. Если ты был капитаном команды на протяжении многих лет, то однажды сможешь управлять этой командой. Дарио тоже может быть успешным.

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Не могу найти слов, чтобы его описать. Но ничего не говорю о будущем, потому что он – футбольный директор. Возможно, однажды ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций", – рассказал Каштру в эфире программы "Профутбол".

Напомним, Срна вошел в тренерский штаб Луиша Каштру летом прошлого года. Недавно хорват получил новую должность – директор по футболу.

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