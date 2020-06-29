Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря – хорват є асистентом португальця

Наставник Шахтаря філософськи прокоментував нову посаду свого асистента. Як відомо, Даріо Срна став директором Шахтаря з футболу.

"Срна залишається помічником у тренерському штабі, його функції не зміняться під час тренувань. Але додалося чимало нової роботи за межами поля. Колись Срна стане тренером. Якщо ти був капітаном команди протягом багатьох років, то одного разу зможеш керувати цією командою. Даріо теж може бути успішним.

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Не можу знайти слів, щоб його описати. Але нічого не кажу про майбутнє, тому що він – футбольний директор. Можливо, одного разу йому доведеться мене звільнити. Це теж одна з його функцій", – розповів Каштру в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, Срна увійшов у тренерський штаб Луїша Каштру влітку минулого року. Нещодавно хорват отримав нову посаду – директор з футболу.

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