Международный финал Молодежных спортивных игр с участием Дарио Срны, Луиша Фигу, Фернандо Йерро, президента УЕФА Александра Чеферина и других звезд мирового футбола начнется в скором времени. Посмотреть онлайн-трансляцию можно в этой новости.

Молодежные спортивные игры (YSG), ставшие самым большим аматорским спортивным мероприятием в Европе, отмечают свое 25-летие. По этому поводу в хорватском Сплите будет проведен выставочный матч с участием звезд мирового футбола, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Одна команда будет состоять из участников YSG – молодежь из Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии. В составе второй команды могут выйти президент УЕФА Александр Чеферин, легенда Шахтера Дарио Срна и такие знаменитости, как Бобан, Луиш Фигу, Йерро, Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

Отметим, что начало выставочного матча в 21:00 по киевскому времени.

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