Хорватия и Словения провели матч легенд своих футбольных сборных в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

Инициаторами проведения встречи стали президент УЕФА Александр Чеферин и президент Хорватского футбольного союза, член Исполкома УЕФА Давор Шукер, сообщает официальный сайт Шахтера.

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На предложение откликнулась немало легенд обеих стран. Сборная Хорватии была представлена ​​аж тремя игроками, которые ранее выступали в Украине: Дарио Срна и Стипе Плетикоса в составе Шахтера и Нико Кранчар – за Динамо. Среди словенцев компанию президенту УЕФА составил и памятный для украинских болельщиков Ачимович, который забил сборной Украины в плей-офф Евро-2000 с центра поля и похоронил надежды на участие в турнире.

Хорваты вышли вперед благодаря непосредственному участию Срны, который прорвался правым флангом в штрафную и заработал пенальти, который реализовал Шукер. Словенцы сначала ответили голом Новаковича, а затем он же ассистировал Ачимовичу, который и установил окончательный счет.

Отметим, что ранее Шахтер направил финансовую помощь в размере 70 тысяч евро для преодоления последствий землетрясения.

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