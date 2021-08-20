Міжнародний фінал Молодіжних спортивних ігор за участі Даріо Срни, Луїша Фігу, Фернандо Єрро, президента УЄФА Олександра Чеферіна та інших зірок світового футболу розпочнеться незабаром. Переглянути онлайн-трансляцію можна у цій новині.

Молодіжні спортивні ігри (YSG), що стали найбільшим аматорським спортивним заходом у Європі, відзначають своє 25-річчя. З цього приводу у хорватському Спліті буде проведений виставковий матч за участі зірок світового футболу, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Одна команда складатиметься з учасників YSG – молоді з Боснії та Герцеговини, Хорватії та Сербії. У складі другої команди можуть вийти президент УЄФА Александер Чеферін, легенда Шахтаря Даріо Срна та такі знаменитості, як Звонімір Бобан, Луїш Фігу, Фернандо Єрро, Предраг Міятович, Маріо Станіч, Флоран Малуда, Максвелл та інші.

Зазначимо, що початок виставкового матчу о 21:00 за київським часом.

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