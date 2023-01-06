"Последние 9 месяцев были нелегкими из-за войны. Мы так живем 8 лет. Наша сильная сторона – президент клуба, который любит футбол и тратит много денег. Мне также жаль Де Дзерби, это было бы невероятное путешествие, которое, я уверен, привело бы нас в полуфинал Лиги чемпионов.

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Я работал полгода с Де Дзерби, и для меня он номер один. Наша история не окончилась. Сегодня непросто играть в Украине, но мы всегда будем играть и надеяться, что война скоро закончится. Украина должна победить Россию при поддержке всех государств", – цитирует Срну TMW.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер летом 2021 года, вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, но "горняки" заняли последнее место в квартете. После полномасштабного нападения России на Украину итальянец покинул Шахтер, а затем перебрался в английский Брайтон.

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