Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна висловив враження від співпраці з Роберто Де Дзербі в донецькому клубі.

"Останні 9 місяців були нелегкими через війну. Ми так живемо 8 років. Наша сильна сторона – президент клубу, який любить футбол і витрачає багато грошей. Мені також шкода Де Дзербі, це була б надзвичайна подорож, яка, я впевнений, привела б нас до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Я працював пів року з Де Дзербі, і для мене він номер один. Наша історія не закінчилась. Сьогодні непросто грати в Україні, але ми завжди будемо грати та сподіватися, що війна скоро закінчиться. Україна повинна перемогти Росію за підтримки всіх держав", – цитує Срну TMW.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року, вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів, але "гірники" посіли останнє місце у квартеті. Після повномасштабного нападу Росії на Україну італієць покинув Шахтар, а згодом перебрався до англійського Брайтона.

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