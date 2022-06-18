"Задача на этот сезон точно будет не меньшей, чем на прошлый. Но посмотрим. Если сезон будет такой вот военный, то это будет сезон равных возможностей.

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У многих клубов сегодня выравниваются возможности. И в первую очередь инфраструктурные, потому что многие клубы будут играть не на своих стадионах.

Если чемпионат будет в Украине – то без легионеров. Этот чемпионат будет носить характер эгалитаризма – выравнивания. В таком чемпионате возможны интересные результаты таких команд, как наша – середнячков. Такие команды могут показать сильный результат. Ожидаем интересный в спортивном плане чемпионат и исторический, потому что он пройдет во время войны", – сказал Надеин в комментарии іTV media group.

Напомним, по итогам прошлого сезона, который не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, Верес в турнирной таблице УПЛ занял девятую строчку.

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