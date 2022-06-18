"Недавно мы собирались в Ужгороде на благотворительный матч. Сидели за столом футболисты, футбольные люди, Маркевич. Я задал им вопрос: "Как в условиях войны провести чемпионат?" И они сказали, что то, как оно должно выглядеть – никто не знает.

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Страна в состоянии войны, тревог, сирен и т. д. Начинать нужно, потому что нужно выводить людей из этого состояния и как-то двигаться, жить, без вариантов, но как это сделать – непонятно.

Безопаснее ли было бы играть в той же Польше? Нет, тогда не нужно проводить. Наша страна здесь, если проводить чемпионат Украины – то дома. Как сделать? Пусть думают эксперты, руководство. А проводить где-то, куда-то ехать, во-первых, это куча денег, не все имеют сейчас возможность. Я понимаю, поляки сейчас нам помогают очень, но, думаю, нужно проводить в Украине.

А что касается легионеров... Пускай Шахтер поживет в шкуре обычной команды, посмотрим на что способен. Большинство команд играет за счет украинских футболистов. А Шахтер сейчас подровняется под другие команды, и посмотрим, как он будет играть. Когда есть миллиарды денег, то да, конечно, легче играть в футбол. Это как BMW с Жигулем на автобане, когда любые футболисты, на любой вкус, за любые деньги. А теперь посмотрим, как Шахтер будет выглядеть. Я не говорю, что он будет плохо играть, но легионеры – это всегда была серьезная сила "горняков", – сказал Кополовец в комментарии FanDay.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новая кампания на всех уровнях (УПЛ, Первая и Вторая лиги, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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