"Почему Львов пошел на такие кардинальные изменения? Были футболисты немного другого уровня. Мы летом пригласили 7 игроков, шестеро из которых были из Первой лиги. Нужно отдать им должное, но в конце сезона они психологически не выдержали.

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Стало труднее приглашать легионеров в Украину. Нужно понимать: сразу спрашивают, стреляют ли. Когда говоришь, что это Львов и здесь относительно спокойно, то все поворачивается в другую сторону. Уже возникает конструктив. Тогда нужно искать финансовый компромисс, который устроит игрока и клуб", – сказал Дулуб в интервью Sport.ua.

Напомним, Львов стал лидером зимней трансферной кампании в УПЛ, подписав 14 новичков (в том числе шесть легионеров).

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