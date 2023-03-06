Львов объявил о новом лице в своем руководящем составе.

Львов на матче с Минаем / Сайт УПЛ

"Почетным президентом львовского клуба стал Боровиков Алексей Константинович. Алексей Константинович родился в Симферополе, гражданин США. Работал в Ялтинском городском совете: депутат, глава комиссии, заместитель председателя исполкома по вопросам экономики и финансов.

Промах с 3 метров и мгновенная расплата в видеообзоре матча Львов – Минай – 1:0

Окончил Таврический университет в Симферополе, Академию государственной службы при президенте Украины, Университет Северного Лондона (Англия). До 2003 г. – заместитель председателя ГСОИ г. Киев (обслуживание дипломатического корпуса). Владеет английским, французским, испанским языками.

Активно участвовал в возрождении ФК Арсенал (Киев). Имеет опыт сотрудничества с национальными федерациями футбола, организации работы и управления клубами из Бразилии, Чехии, Словакии, Швейцарии. В 2008 году выдвигался футбольным клубом Карпаты на пост президента Премьер-лиги Украины. Работал в руководящем составе НК Верес", – говорится на официальном сайте Львов.

Напомним, сегодня "горожане" минимально одолели Минай, но остались на дне турнирной таблицы УПЛ.

Львов одержал нелогичную победу над Минаем, улучшив шансы на выживание в УПЛ