Главный тренер Зари Желько Любенович рассказал, кто из его подопечных точно не сможет сыграть во встрече с Динамо.

“Те игроки, которые арендованы у соперника – они не имеют права играть. Посмотрим ситуацию еще с травмированными игроками и тогда решим кто сможет, а кто не сможет. Потому что очень тяжелая игра была с харьковчанами. Из-за плохого газона в составе Металлиста 1925 были две травмы, а у нас Роман Вантух получил повреждение. Надеюсь, с ним все хорошо.

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У нас задача выигрывать каждый матч. Неважно с кем играем – надо добывать очки. Это Минай, Динамо или СК Днепр-1. Кто точно не сыграет с Динамо? Александр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Игорь Горбач, Викентий Волошин", – поделился Любенович в комментарии New Voice.

Добавим, что поединок Заря – Динамо состоится уже 4-го апреля, начало в 15:30. Киевляне борются за чемпионство, тогда как луганчане решают задачу сохранения прописки в УПЛ.

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