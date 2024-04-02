Головний тренер Зорі Желько Любеновіч розповів, хто із його підопічних точно не зможе зіграти в зустрічі з Динамо.

"Ті гравці, які орендовані в суперника – вони не мають права грати. Подивимося ситуацію ще з травмованими гравцями і тоді вирішимо хто зможе, а хто не зможе. Бо дуже важка гра була з харків'янами. Через поганий газон у складі Металіста 1925 були дві травми, а в нас Роман Вантух зазнав ушкодження. Сподіваюся, з ним все добре.

"Буде нападником номер один в Україні": Кобін назвав гравця Динамо, який може принести чималі гроші клубу

В нас завдання вигравати кожного матчу. Неважливо з ким граємо — треба здобувати очки. Це Минай, Динамо чи СК Дніпро-1. Хто точно не зіграє з Динамо? Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Ігор Горбач, Вікентій Волошин", – поділився Любеновіч в коментарі New Voice.

Додамо, що поєдинок Зоря – Динамо відбудеться вже 4-го квітня, початок о 15:30. Кияни борються за чемпіонство, тоді як луганці вирішують завдання збереження прописки в УПЛ.

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції