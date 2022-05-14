"В Украине многие специалисты с современным взглядом на футбол. Думаю, Шахтеру вполне реально найти среди украинцев хорошего тренера.

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Могу ли я представить себя в роли тренера Шахтера? Любой украинский тренер хотел бы тренировать Шахтер и представляет себя тренером команды, которая будет играть в Лиге чемпионов. Но этот вопрос больше не ко мне, а к руководству Шахтера.

Относительно моих дальнейших планов... У меня есть официальное предложение Вильярреала – вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, наставник Мариуполя с 2016 по 2019 годы уже работал в Академии Вильярреала.

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