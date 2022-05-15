"Я знаю, наприклад, що Маріуполь не братиме участі в наступному чемпіонаті. Вся наша інфраструктура зруйнована, у цьому році буде неможливим проводити фінансування команди.

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Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені", – сказав Остап Маркевич у коментарі FanDay.

В свою чергу журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас повідомив про ще одного представника УПЛ, який пропустить сезон. "Не лише Маріуполь, а й Десна швидше за все візьме паузу на наступний сезон УПЛ. При цьому за обома збережуть місце в еліті. Щоб умовно за рік, коли ці клуби вирішать свої інфраструктурні питання, вони могли повернутись до змагань", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, Маріуполь і Чернігів з перших днів повномасштабного вторгнення зазнали масованих бомбардувань. Постраждала інфраструктура обох клубів. І якщо Десна, за допомогою Борусії Д і німецького уряду, має можливість відновити свої спортивні споруди, то місто Марії нині майже повністю знищене і знаходиться в облозі російських окупантів.

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