"Спрашивал, что такое угловой, пенальти": Маркевич вспомнил уход из Металлиста из-за владельца, далекого от футбола
Бывший наставник харьковчан и ряда других команд Мирон Маркевич рассказал о непродолжительном сотрудничестве со скандальным Сергеем Курченко.
– Когда вы уходили из Металлиста, сказали, что не хотите участвовать в его развале...
– Было очень тяжело расставаться с командой. К тому времени Ярославский ушел. Пришли люди, далекие от футбола. Я понял это, когда продали Тайсона. Просил за полученные деньги купить у Днепра Коноплянку. Это можно было сделать. Но мне отказали. И я понял, что начинается развал Металлиста – так и вышло. Быть при этом я не хотел. Понял, что с Курченко я не буду работать – этот человек далек от футбола.
Маркевич в Динамо: тренер оценил вероятность сенсационного назначения
– А что о Курченко расскажете?
– Бизнесмен, совсем не разбиравшийся в футболе. У него были другие задачи. Команда для него была игрушкой. Помню, спрашивал меня, что такое угловой, пенальти, вне игры.
– Зарплату футболистам он вовремя платил?
– Долгов не было, он ведь Тайсона сразу продал. С этих денег платил зарплату игрокам.
– А с вами он полностью рассчитался?
– Да. Он мне должен был зарплату за два месяца. Я позвонил ему и сказал, что придут за деньгами мои знакомые. И эти деньги (170 тысяч долларов) пойдут на благотворительность Харькова. Деньги перечислили больницам, интернатам, школам, – цитирует Маркевича FanDay.
Напомним, Маркевич возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год. Шесть раз финишировал третьим в чемпионате Украины, однажды стал серебряным призером и вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы.