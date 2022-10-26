Бывший наставник харьковчан и ряда других команд Мирон Маркевич рассказал о непродолжительном сотрудничестве со скандальным Сергеем Курченко.

– Когда вы уходили из Металлиста, сказали, что не хотите участвовать в его развале...

– Было очень тяжело расставаться с командой. К тому времени Ярославский ушел. Пришли люди, далекие от футбола. Я понял это, когда продали Тайсона. Просил за полученные деньги купить у Днепра Коноплянку. Это можно было сделать. Но мне отказали. И я понял, что начинается развал Металлиста – так и вышло. Быть при этом я не хотел. Понял, что с Курченко я не буду работать – этот человек далек от футбола.

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– А что о Курченко расскажете?

– Бизнесмен, совсем не разбиравшийся в футболе. У него были другие задачи. Команда для него была игрушкой. Помню, спрашивал меня, что такое угловой, пенальти, вне игры.

– Зарплату футболистам он вовремя платил?

– Долгов не было, он ведь Тайсона сразу продал. С этих денег платил зарплату игрокам.

– А с вами он полностью рассчитался?

– Да. Он мне должен был зарплату за два месяца. Я позвонил ему и сказал, что придут за деньгами мои знакомые. И эти деньги (170 тысяч долларов) пойдут на благотворительность Харькова. Деньги перечислили больницам, интернатам, школам, – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, Маркевич возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год. Шесть раз финишировал третьим в чемпионате Украины, однажды стал серебряным призером и вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы.

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