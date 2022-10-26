Колишній наставник харків'ян та низки інших команд Мирон Маркевич розповів про нетривалу співпрацю зі скандальним Сергієм Курченком.

– Коли ви йшли з Металіста, сказали, що не хочете брати участь у його розвалі...

– Було дуже важко розлучатися із командою. На той час Ярославський пішов. Прийшли люди, далекі від футболу. Я зрозумів це, коли продали Тайсона. Просив за отримані гроші купити у Дніпра Коноплянку. Це можна було зробити. Але мені відмовили. І я зрозумів, що починається розвал Металіста – так і вийшло. Бути при цьому я не хотів. Зрозумів, що з Курченком я не працюватиму – ця людина далека від футболу.

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– А що про Курченка розповісте?

- Бізнесмен, який зовсім не розбирався у футболі. Він мав інші завдання. Команда для нього була іграшкою. Пам'ятаю, питав у мене, що таке кутовий, пенальті, поза грою.

– Зарплату футболістам він вчасно платив?

– Боргів не було, адже він Тайсона відразу продав. Із цих грошей платив зарплату гравцям.

– А з вами він повністю розрахувався?

– Так. Він мені винен був зарплату за два місяці. Я подзвонив йому і сказав, що прийдуть по гроші мої знайомі. І ці кошти (170 тисяч доларів) підуть на благодійність Харкова. Гроші перерахували лікарням, інтернатам, школам, – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, Маркевич очолював Металіст з 2005 по 2014 рік. Шість разів фінішував третім у чемпіонаті України, одного разу став срібним призером і вивів команду в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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