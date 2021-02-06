Спортивний директор Лаціо Ільї Таре пережив дуже неприємний інцидент під час вигулювання собак.

Албанець разом з двома своїми улюбленцями гуляв поблизу власного будинку у Римі, коли на них напав пітбуль, повідомляє Football Italia. Вочевидь, собака вирвався з якогось сусідського подвір'я.

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Агресивний пітбуль загриз насмерть пуделя Таре, ще один собака отримав серйозні травми. За деякими даними, постраждав і сам спортивний директор Лаціо, який намагався захистити своїх тварин.

Додамо, що Таре грав за "орлів" з 2005 по 2008 роки, а після завершення кар'єри відразу розпочав менеджерську діяльність.

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